Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'e konuk olacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak. Seri iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede, başkent ekibi son 5 sezonda 4. kez çeyrek finalde yer alıyor.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında yarın deplasmanda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Yarı finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede turu geçen taraf, Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, normal sezonu 20 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 5. tamamlayarak play-off etabına kaldı.

Başkent ekibi, ligde bu sezon Anadolu Efes karşısında sahasındaki maçı 75-70 kazanırken deplasmanda 101-91 kaybetti.

5 sezonda 4 çeyrek final

Türk Telekom, son 5 sezonda 4. kez çeyrek finalde yer alıyor.

Başkent temsilcisi bu süreçte en iyi derecesini 2022-23'te normal sezonu lider tamamlayıp yarı finale yükselerek elde etti.

Serinin ikinci maçı, 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Gerekmesi halinde üçüncü karşılaşmaya yine Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
