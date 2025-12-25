Türk tekvandosunun "altın" yılı

Milli tekvandocular, 2025 yılında elde ettikleri başarılarla dünyada adlarından söz ettirdi. Yıl içinde uluslararası organizasyonlarda 140'ı altın 403 madalya kazanan milliler, başta takım halinde dünya şampiyonluğu olmak üzere çok sayıda önemli başarıya imza attı.

Türkiye Tekvando Federasyonu, 2025'te uluslararası organizasyonlarda 140 altın, 118 gümüş ve 145 bronz olmak üzere toplam 403 madalya kazanarak başarılı bir seneyi geride bıraktı.

Türkiye yıl içerisinde büyükler ve ümitlerde takım halinde dünya şampiyonu olurken, Avrupa şampiyonalarında da ümitler ve yıldızlar kategorilerinde yine takım halinde zirveye çıktı.

Tarihin en iyisi

Ay-yıldızlılar için tarihinin en büyük başarısı, 24-30 Ekim tarihlerinde Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda geldi.

Yılın en önemli organizasyonunu 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamlayan Türkiye, ülkeler sıralamasında zirvede yer alırken, kadın takım sıralamasında da dünya şampiyonu oldu.

Türkiye, Dünya Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda da kürsünün en üst basamağında yer aldı. Kenya'da düzenlenen şampiyonada 4 altın, 2 gümüş madalya elde eden milli tekvandocular, madalya sıralamasında zirveye çıktı ve takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

Ümit Milli Tekvando Takımı, Kosova'da yapılan Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda 15 madalya (5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz) ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu.

Milliler, Yunanistan'da gerçekleştirilen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı da 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile yine takım halinde zirvede tamamladı.

Diğer öne çıkan başarılar

Türkiye, Estonya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nda 10 altın, 9 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 32 madalya kazandı. Milliler, erkek takımlarda Avrupa şampiyonu, genel sıralama ve kadın takımlarda Avrupa ikincisi oldu.

Milli tekvandocular, İsviçre'de yapılan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda ise 1 altın ve 6 bronz madalya ile kadın takım sıralamasında Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlarken, organizasyon tarihinde 6 yıl sonra altın madalya kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlılar, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile en başarılı sonuca imza atarken, Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda (Universiade) 2 altın ve 2 gümüş madalya aldı.

Bahri Tanrıkulu: "Dünyaya Türk tekvandosunun gücünü gösterdik"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk tekvandosu adına harika geçen bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Başkan Tanrıkulu, "2025 yılı bizim için tam anlamıyla mükemmel geçti. Unutulmayacak başarılar yaşadık, yaşattık. 2025 tekvandonun altın yılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıkulu, tarihin en iyi başarılarına imza attıklarının altını çizerek, "Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarih yazdık. Başta Güney Kore olmak üzere tekvandoda söz sahibi birçok ülkeyi geride bırakarak takım halinde dünya şampiyonu olduk. Dünyaya Türk tekvandosunun gücünü gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Her ay başka bir başarı hikayesi"

Başarıların yıl boyunca devam ettiğini vurgulayan Tanrıkulu, "2025'in hemen hemen her ayında başka bir başarı hikayesine imza attık. Tüm yaş kategorilerinde sporcularımız, katıldıkları şampiyonalarda ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil etti. Dünyanın dört bir yanında defalarca İstiklal Marşı'mızı dinlettik. Bundan daha fazla gurur duyacağım başka bir şey yok." diye konuştu.

Tanrıkulu, bu sene tüm milli takım kadrolarının belirlenmesinde kriterler ortaya koyduklarını ve bunları önceden duyurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız en iyi takımları oluşturarak mücadele etmekti ve görüyoruz ki bunda da başarılı olduk. Elde edilen tüm başarılarda ter döken sporcularımıza, onları hazırlayan teknik ekiplerimize, sporcularımızın buralara ulaşmasında büyük payları olan kulüpleri, antrenörleri ve ailelerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu birliktelik olmazsa başarı gelmezdi. Bizlere en iyi imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere tüm destek veren değerli yetkililerimize camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum."