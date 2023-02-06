Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları ertelendi

Spor Haberleri

Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları ertelendi

Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol takımlarıyla bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

Galatasaray Nef, Darüşşafaka Lassa ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol takımlarıyla bu hafta yapacağı maçlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan yıkıcı olayların ardından, bu hafta Türk takımlarının oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi ve maç tarihleri yeniden planlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Darüşşafaka Lassa'nın yarın UCAM Murcia ile yapacağı maçın yanı sıra 8 Şubat Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin BAXI Manresa ve Galatasaray Nef'in Unicaja ile oynayacağı karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Nef Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title