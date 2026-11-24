Carpe Diem Binicilik Takımı'nın kuruduğu uluslararası binicilik arenasında Türkiye'yi temsil eden Istanbul Warriors, dünyanın en prestijli takım biniciliği organizasyonlarından Global Champions League (GCL) kapsamında düzenlenen 2026 GCL Süper Kupası'nı kazandı. 22 Kasım'da İtalya'nın Verona kentinde gerçekleştirilen GC Playoffs finalinde üstün bir performans sergileyen takım, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını kazandı.

Türk takım lideri ve binicisi Efe Siyahi'nin liderliğinde uluslararası arenada boy gösteren Istanbul Warriors, bu zaferle Türk binicilik sporu adına da önemli bir başarıya imza attı. Binici ve iş insanı Tolga Cömertoğlu’nun da desteklediği Istanbul Warriors Dünyanın önde gelen binicilerini aynı platformda buluşturan organizasyonun finalinde Henrik von Eckermann, Simon Delestre ve Abdel Said'den oluşan güçlü kadrosuyla mücadele eden takım, iki turluk finali toplam 4 ceza puanıyla tamamlayarak zirveye yerleşti.

Türk takım lideriyle uluslararası arenada tarihi başarı

Global Champions League'in 10. yıl dönümü sezonunun finalinde kazanılan bu şampiyonluk, Istanbul Warriors'ın uluslararası binicilik dünyasındaki iddiasını ortaya koyarken Türk binicilik sporu açısından da önemli bir kilometre taşı oldu. Türk takım lideri Efe Siyahi'nin yönetimindeki Istanbul Warriors, dünyanın en güçlü binicilik takımlarıyla aynı sahnede mücadele ederek uluslararası düzeyde elde ettiği başarıyla Türkiye'nin adını zirveye taşıdı.

Efe Siyahi: “Bu başarı, Türk binicilik sporu adına da büyük bir gurur”

İstanbul Warriors'ın takım lideri ve binicisi Efe Siyahi, Verona'da elde edilen şampiyonluğa ilişkin şunları söyledi:

“Global Champions League gibi dünyanın en üst düzey binicilerini bir araya getiren bir organizasyonda, sezonun en büyük kupalarından birini kazanmak bizim için tarif edilmesi güç bir gurur. Türk takım lideri olarak uluslararası arenada mücadele eden İstanbul Warriors'ın bu başarıya ulaşması, benim için ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Bu şampiyonluk yalnızca sportif bir sonuç değil; aynı hedefe inanan, büyük bir özveriyle çalışan ve birbirine güvenen bir takımın ortak emeğinin karşılığı. Carpe Diem Binicilik Takımı'nın desteğiyle çıktığımız bu yolculukta, Türkiye'yi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm binicilerimize, atlarımıza, antrenörlerimize, sahiplerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum. Verona'da kazandığımız bu kupa, birlikte başardıklarımızın ve gelecekte ulaşmak istediğimiz daha büyük hedeflerin önemli bir göstergesi.”

İstanbul Warriors'ın Verona'da kazandığı 2026 GCL Süper Kupası, Carpe Diem Binicilik Takımı'nın binicilik sporuna verdiği desteğin ve Türk liderliğindeki takımın uluslararası arenadaki başarısının güçlü bir göstergesi oldu. Global Champions League'in 10. yıl dönümü sezonunu şampiyonlukla noktalayan Istanbul Warriors, yeni sezonda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.