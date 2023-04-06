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Türk sporu için tarihi gece! Şampiyonlar Ligi'ndeki derbiyi Fenerbahçe kazandı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ilk derbi nefes kesti. Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe maçı 10-25, 23-25, 20-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk sette Sarı-Siyahlıları parkeden sildi.

Türk sporu için tarihi gece! Şampiyonlar Ligi'ndeki derbiyi Fenerbahçe kazandı

Karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncu) Fenerbahçe Opet'in pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi.

Bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Novara ile oynadığı yarı final ilk maçını 3-2 kaybetti. Fenerbahçe-VakıfBank ve Eczacıbaşı-Novara eşleşmesinden galip çıkanlar finalde kozlarını paylaşacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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