Türk sporu için tarihi gece! Şampiyonlar Ligi'ndeki derbiyi Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ilk derbi nefes kesti. Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

İLK SET TAM HAKİMİYET

Fenerbahçe maçı 10-25, 23-25, 20-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk sette Sarı-Siyahlıları parkeden sildi.

MVP VARGAS

Karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncu) Fenerbahçe Opet'in pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi.

FİNALDE NOVARA YA DA ECZACIBAŞI

Bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Novara ile oynadığı yarı final ilk maçını 3-2 kaybetti. Fenerbahçe-VakıfBank ve Eczacıbaşı-Novara eşleşmesinden galip çıkanlar finalde kozlarını paylaşacak.