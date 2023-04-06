Türk sporu için tarihi gece! Şampiyonlar Ligi'ndeki derbiyi Fenerbahçe kazandı
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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup ederek final yolunda büyük avantaj elde etti.
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki ilk derbi nefes kesti. Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe maçı 10-25, 23-25, 20-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Sarı-Lacivertliler özellikle ilk sette Sarı-Siyahlıları parkeden sildi.
Karşılaşmanın MVP'si (En değerli oyuncu) Fenerbahçe Opet'in pasör çaprazı Melissa Vargas seçildi.
Bir diğer temsilcimiz Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Novara ile oynadığı yarı final ilk maçını 3-2 kaybetti. Fenerbahçe-VakıfBank ve Eczacıbaşı-Novara eşleşmesinden galip çıkanlar finalde kozlarını paylaşacak.