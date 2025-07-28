Türk Sporcular 2025 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 19 Madalya Kazandı
2025 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türk sporcular toplamda 8 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
2025 Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılan Türk sporcular 8'i altın, 19 madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen organizasyonu 8 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladı.
Organizasyonda, Dilek Koçak (kadınlar 800 ve 1500 metre), Salih Teksöz (erkekler 1500 metre), Abdurrahman Gediklioğlu (erkekler 3000 metre), Abdullah Tuğluk (erkekler 3000 metre engelli), Bahar Yıldırım (kadınlar 5000 metre), Özkan Baltacı (erkekler çekiç atma) ve 4x400 metre karışık bayrak takımı, şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor