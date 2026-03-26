Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde Türk sporcular, 31 madalya kazandı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın üçüncü gününde yıldız kızlar kategorisinde Türk sporcular, 6 altın, 9 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 31 madalya elde etti.

Yarın yıldız erkek sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyükler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.