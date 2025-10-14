Haberler

Türk Satranç Milli Takımı, 2025 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, genel kategoride 10'uncu, kadınlarda ise 16'ncı sırayı aldı. Genel kategoride 40 takım, kadınlarda ise 36 takım yarıştı. Milli takım, tarihteki en iyi derecesini elde ederken, yedek masa 2'nciliğini Işık Can kazandı.

2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, genel kategoride 10'uncu, kadınlarda ise 16'ncı sırayı aldı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyon 9'uncu tur maçlarıyla sona erdi. Şampiyonaya genel kategoride 40, kadınlar kategorisinde ise 36 ülkenin takımı katıldı.

Büyükusta (GM) ünvanlı oyuncular Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Işık Can'dan oluşan milli takım, 10'uncu olarak tarihteki en iyi derecesini aldı. Ayrıca Işık Can, masa derecelerinde yedek masa 2'nciliğini elde etti.

Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar, Gülenay Aydın, Ceren Tırpan ve Elif Zeren Yıldız'dan oluşan kadın milli takımı ise turnuvayı 16'ncı sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye bomba talep: Ocak'ta bize gönderin

Fenerbahçe'ye bomba talep: İrfan'ı ocak ayında bize verin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.