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Türk Satranç Federasyonu ve ECU Başkanı Görüştü

Türk Satranç Federasyonu ve ECU Başkanı Görüştü
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Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili ile bir araya gelerek, uluslararası organizasyonlar ve turnuvalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, ECU Başkanı Zurab Azmaiparashvili ile bir araya geldi. Görüşmelerde Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Can Çömez ve Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek de yer aldı. Buluşmada uluslararası organizasyon ve turnuvalarla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Fethi Apaydın, Türk satrancının gelişimine değinerek, "Başlattığımız projeler ile sporcularımızın daha iyi yerlere gelmesi için yatırımlar yaptık. Uluslararası organizasyonlarımızla adımızı duyuracağız. Türkiye, Avrupa satrancında önemli bir noktadadır. Ülkemizin satrançta potansiyeli büyüktür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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