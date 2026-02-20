21 yaş altı milli okçular, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Türk okçular, 21 yaş altı takım müsabakalarında 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen organizasyonda, takımlar kategorisindeki madalya maçları yapıldı.

Yağız Sezgin, Kerem Özkan, Burak Bekir Arslan'dan oluşan 21 yaş altı makaralı yay erkek takımı ve Defne Çakmak ile Yağız Sezgin'den oluşan 21 yaş altı makaralı yay karışık takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Naile İremsu Çevak ile Hüseyin Kakaşçı'nın yer aldığı 21 yaş altı klasik yay karışık takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.

21 yaş altı klasik yay kadın takımı (Canse Duru Tarakçı, Diana Otçu, Naile İremsu Çevak) ve 21 yaş altı klasik yay erkek takımı (Hüseyin Kakaşçı, Muhammet Musab Gülay, Toprak Türker) ise bronz madalya elde etti.