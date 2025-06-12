Türk Motosikletçiler İtalya'da Piste Çıkıyor

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Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, 14-15 Haziran tarihlerinde İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenecek Superbike ve Supersport yarışlarına katılacak. Toprak, genel klasman 2. sırasında yer alırken, Bahattin 20. sırada bulunuyor. Yarışların detayları açıklandı.

Motosiklet sürücüleri Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, 14-15 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Superbike ve Supersport yarışlarında piste çıkacak.

Superbike ve Supersport dünya şampiyonalarında sezonun 6. ayağına, Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti ev sahipliği yapacak.

Genel klasmanın 2. sırasındaki Rokit BMW takımı pilotu Toprak ve 20. sırasında yer alan Yamaha Motoxracing sürücüsü Bahattin, 14 Haziran Cumartesi günü TSİ 12.00'te sıralama turları, TSİ 15.00'te ilk yarışta mücadele edecek.

Superbike Emilia-Romagna ayağındaki superpole yarışı, 15 Haziran Pazar günü TSİ 12.00, ikinci yarış ise aynı gün TSİ 15.00'te koşulacak.

Can'ın Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele ettiği Supersport'ta ise ilk yarış, 14 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.35'te, ikinci yarış da 15 Haziran Pazar günü aynı saatte yapılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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