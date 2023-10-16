Türk Mili Kızakçılar Norveç'te Eğitim Görüyor

İtalya'da düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan mili kızakçılar Zehra Rabia Oksal ve Metin Kağan Yaşar, Norveç'te eğitim görüyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, kızakta olimpiyatlara hazırlanan 2 Türk sporcunun Lillehammer kentinde bulunan uluslararası kızak okuluna gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa'nın önde gelen okulunda Türkiye Kayak Federasyonunun 2 sporcusu Zehra Rabia Oksal ve Metin Kağan Yaşar, 2026 Olimpiyatları hedefi için eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor." denildi.