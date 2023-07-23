Türk Masa Tenisi Sporcuları Bronz Madalya Kazandı

Polonya'da düzenlenen Yıldız-Genç Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular Kenan Eren Kahraman ve Görkem Öcal, çift erkekler kategorisinde bronz madalya elde etti. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kenan Eren Kahraman-Görkem Öcal çifti, yarı finalde Avusturyalı Julian Rzihauschek-Portekizli Tiago Abiodun ile karşılaştı ve 3-1 yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu.