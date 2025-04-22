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Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu

Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
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Bir zamanlar Süper Lig devlerinin gözde ismi olan eski futbolcu Jack Wilshere, teknik adamlığa adım attı. İngiliz isim, Norwich'in geçici teknik direktörü oldu.

Futbolculuğu döneminde adı sık sık Süper Lig ekipleriyle anılan İngiliz eski futbolcu Jack Wilshere, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Futbola 2022 yılında veda eden ve daha sonrasında 3 yıl boyunca Arsenal altyapısında görev alan Wilshere, İngiltere Championship ekibi Norwich'in geçici teknik direktörü oldu.

Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu

Norwich City, sezonun geride kalan 2 maçı için Jack Wilshere ile geçici teknik direktörlük görevinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Tony Roberts ve Nick Stanley de yardımcı antrenör olarak Wilshere ile birlikte çalışacak.

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Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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