Türk Karateciler, Avrupa Şampiyonası'nda 9 altın, 2 bronz maçına çıkacak

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 9 final ve 2 bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda eleme müsabakaları tamamlandı. Türk Milli Takımı, gösterdiği başarılı performansla 9 final ve 2 bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Şampiyonada ay-yıldızlı sporcularımızdan Enes Özdemir (Erkek Kata), Uğur Aktaş (Erkek Kumite +84 kg), Ömer Faruk Yürür (Erkek Kumite -75 kg), Zümra Rezzan İm (Kadın Kumite -55 kg), Erkek Takım Kata ekibi (Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar, Ozan Parlak), Erkek Takım Kumite ekibi (Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan, Kadir Furkan Genç) ile para karatede Suna Saraçoğlu, Ahmet Kayra Ödemiş ve Berkay Uslu finale yükseldi.

Öte yandan Fatma Naz Yenen (Kadın Kumite -61 kg) ve Ömer Abdurrahim Özer (Erkek Kumite -67 kg) bronz madalya için tatamiye çıkacak.

Milli sporcularımız, 23-24 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek madalya müsabakalarında Avrupa şampiyonluğu için mücadele edecek. Türkiye Karate Milli Takımı, elde ettiği bu sonuçlarla şampiyonaya dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
