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Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Kuzeyboru'yu 3-0 yendi

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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti. Cengiz Göllü Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 25-21 ve 25-17, süresi 82 dakika oldu.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

Türk Hava Yolları : Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz)

Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 82 dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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