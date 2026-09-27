Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Kuzeyboru'yu 3-0 yendi

Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Kuzeyboru'yu 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti. Cengiz Göllü Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 25-21 ve 25-17, süresi 82 dakika oldu.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Türk Hava Yolları : Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz)
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Kurilo, Tutku Burcu Yüzgenç)
Setler: 25-21, 25-21, 25-17
Süre: 82 dakika
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Kaynak: AA