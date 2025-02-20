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Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi!

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi!
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Türk Hava Yolları, 2025 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında Polonya'nın ekibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçı 3-1 kaybeden THY, altın setteki başarısıyla adını yarı finale yazdırdı.

Türk Hava Yolları, 2025 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Polonya'nın BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala takımını 25-19, 25-15, 25-20 setlerle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Türk Hava Yolları, 2025 CEV Kupası çeyrek final rövanşında BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala takımı ile karşılaştı. İlk karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan THY, bu sonuçla karşılaşmayı altın sete taşıdı. Altın sette rakibine 15-7'lik üstünlük sağlayan Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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