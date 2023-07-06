Türk Halterciler Avrupa Şampiyonasında Altın Madalyalar Kazandı

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk halterciler Yağmur Melek Şahin ve Ezgi Kılıç, 3'er altın madalya kazandı. Şampiyonada Yağmur Melek Şahin 40 kiloda, Ezgi Kılıç ise 45 kiloda altın madalya elde etti.

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 40 kiloda Yağmur Melek Şahin, 45 kiloda ise Ezgi Kılıç 3'er altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde yıldız kadınlarda 40 kiloda Yağmur Melek Şahin, podyuma çıktı.

Ay-yıldızlı halterci koparmada 56 kilo, silkmede 71 kilo, toplamda da 127 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yağmur Melek, silkmedeki 71 kiloluk kaldırışıyla 15 yaş altı Avrupa rekorunu kırdı.

Yıldızlar 45 kiloda Ezgi Kılıç ise koparmada 62, silkmede 76 ve toplamda 138 kiloluk dereceleriyle yine 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcuları ve antrenörlerini kazanılan madalyalardan dolayı tebrik etti.