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Türk hakemler Avrupa'da görev alacak

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Atilla Karaoğlan UEFA Avrupa Ligi'nde, Arda Kardeşler ise Avrupa Konferans Ligi'nde düdük çalacak.

Türk hakemler Atilla Karaoğlan UEFA Avrupa Ligi'nde; Arda Kardeşler ise Avrupa Konferans Ligi 6'ncı hafta maçlarında düdük çalacak.

UEFA, Avrupa Ligi F Grubu 6'ncı hafta karşılaşmasında 14 Aralık Perşembe günü Fransız ekibi Rennes ile İspanyol takımı Villarreal arasında oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğini açıkladı. Roazhon Park'ta TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.

Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6'ncı ve son hafta maçında aynı gün oynanacak Slovakya temsilcisi Bratislava ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana arasındaki müsabakada ise hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Narodny Futbalovy Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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