Türk futbolunun tüm yükü Galatasaray'ın omuzlarında! Barcelona'yı eleyemezsek durum çok vahim

Galatasaray, deplasmanda golsüz berabere kaldığı Barcelona'yı bu akşam Nef Stadı'nda ağırlayacak. Zorlu bir mücadeleye sahne olacak maçın sonunda Avrupa'daki tek temsilcimizin yoluna devam edebilmesi büyük bir önem taşıyor.

GALATASARAY, TÜM TÜRKİYE'YE İÇİN SAHADA

Sporx'in haberine göre, bu akşam Avrupa'daki tek temsilcimiz Galatasaray, Barcelona'yı yenerek adını Avrupa Ligi çeyrek finaline yazdırırsa, ülkemize 600 puan kazandıracak ve UEFA Ülke Sıralaması'ndaki 15.'lik savaşında Türkiye'ye altın değerinde puanlar kazandıracak.

BARCELONA'YI ELEYEMEZSEK AVRUPA LİGİ'NE TAKIM YOLLAYAMAYACAĞIZ

Aslan, rakibine elenirse Avrupa'da takımımız kalmayacak. Şu an sıralamada 27.100 puanla 19. sırada yer alan Türkiye'nin 15.'lik rüyası sona erecek. Eğer sezonu 15. bitiremezsek; 2023-24 sezonunda Avrupa'ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi'ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz, Avrupa Ligi'ne de 1 yerine hiç takım gönderemeyeceğiz.

Sıralamada 15. olursak 2023-24'te Avrupa'ya katılım:

Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

19. sırada kalırsak 2023-24'te Avrupa'ya katılım:

Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

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