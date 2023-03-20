Türk futbolunun gözü kulağı onda! Lale Orta canlı yayında iddialara cevap verecek

MHK Başkanı Lale Orta'nın eskiden çalıştığı yayıncı kuruluşta yer alan Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği ve VAR odasından aldığı görüntüyü maç özetine koydurduğu iddia edildi. Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesi için programda kırmızı kart yorumlarının yapılmasına sinirlenen Orta'nın bir kanal yetkilisini arayarak düzeltme yapılmasını istediği öne sürüldü.

LALE ORTA: "İDDİALARIN GERÇEKLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR"

Orta, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyonla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMA YAPMALI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hakkındaki iddialara inanmak istemiyoruz. Lale Orta çıkıp hepimizi rahatlatacak açıklamalar yapmalı" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

YAYINA KATILACAK

MHK Başkanı Lale Orta, bu akşam TRT Spor'daki canlı yayına katılacak. Lale Orta'nın yer alacağı 'Stadyum' programı saat 22.00'de başlayacak.