Türk futbolunun altın çocuğu hayallerine kavuştu! Arda Güler için tarihi gece

Gittiği her statta yoğun destek gören Arda Güler, Gaziantep'te oynanan Çekya maçında bir ilki yaşadı. A Milli Futbol Takımımız'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Arda Güler de ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

TRİBÜNLER YIKILDI

Arda'nın oyuna girmesi için tribünler yoğun tezahürat yaptı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, 17 yaşındaki futbolcuyu 68. dakikada sahaya sürdü.

STAT YIKILDI

Arda'nın oyuna girişiyle statta alkış tufanı koptu. Genç yeteneğin topla buluştuğu her an tezahüratlar yükseldi. Arda da maçın ardından tribünlere giderek teşekkür etti.

HAKAN'DAN DESTEK

Hakan Çalhanoğlu, 70. dakikada attığı golden sonra sevincini Arda Güler'le yaşadı. Hakan'ın Arda'ya sarıldığı anda ortaya çıkan kareler yürek ısıttı.

"HER ÇOCUĞUN HAYALİ"

Arda maçın ardından, "Bugün çok güzel duygular yaşadım. Her çocuğun hayalidir A Milli Takım'da forma giymek. Diyarbakır'da ve Gaziantep'te herkes çok destekçi oldu, herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.