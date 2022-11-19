Türk futbolunun altın çocuğu hayallerine kavuştu! Arda Güler için tarihi gece
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17 yaşındaki özel yetenek Arda Güler, Çekya maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi. Arda'nın oyuna girdiği 68. dakikada tribünlerde büyük coşku yaşandı.
Gittiği her statta yoğun destek gören Arda Güler, Gaziantep'te oynanan Çekya maçında bir ilki yaşadı. A Milli Futbol Takımımız'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada Arda Güler de ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.
Arda'nın oyuna girmesi için tribünler yoğun tezahürat yaptı. Teknik Direktör Stefan Kuntz, 17 yaşındaki futbolcuyu 68. dakikada sahaya sürdü.
Arda'nın oyuna girişiyle statta alkış tufanı koptu. Genç yeteneğin topla buluştuğu her an tezahüratlar yükseldi. Arda da maçın ardından tribünlere giderek teşekkür etti.
Hakan Çalhanoğlu, 70. dakikada attığı golden sonra sevincini Arda Güler'le yaşadı. Hakan'ın Arda'ya sarıldığı anda ortaya çıkan kareler yürek ısıttı.
Arda maçın ardından, "Bugün çok güzel duygular yaşadım. Her çocuğun hayalidir A Milli Takım'da forma giymek. Diyarbakır'da ve Gaziantep'te herkes çok destekçi oldu, herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.