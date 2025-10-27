Haberler

Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu ve 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. En çarpıcı detay ise bir hakemin tek başına 18.227 kez bahis oynadığı oldu. Bu skandal açıklama, Türk futbolunda bahis skandalının boyutlarını gözler önüne serdi.

  • 571 profesyonel lig hakeminin 371'inin bahis hesabı bulunuyor.
  • 152 profesyonel lig hakemi aktif olarak bahis oynuyor.
  • Bir hakem 18.227 kez bahis oynamış.
  • 10 hakem 10.000'in üzerinde bahis oynamış.
  • 42 hakem 1.000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynamış.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bir bahis skandalına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı. Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce hakemin bahis hesaplarının bulunduğunu ve bazı hakemlerin binlerce kez bahis oynadığını açıkladı.

"571 HAKEMDEN 371'İNİN BAHİS HESABI VAR"

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Profesyonel liglerde maç yöneten 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu, 152 hakemin ise aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir" dedi. Bu açıklama, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, skandalın boyutu herkesi şaşırttı.

"BİR HAKEM 18.227 KEZ BAHİS OYNAMIŞ"

Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin binlerce kez bahis oynadığını belirterek, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir." dedi.

FUTBOLSEVERLERDEN BÜYÜK TEPKİ

TFF Başkanı'nın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, "Böyle rezalet mi olur?", "Hakem dediğin bahis oynamaz!" ve "Bir hakem bu kadar bahis nasıl oynar?" ve "Acilen görevlerinden atılmalı" şeklinde binlerce tepki mesajı paylaştı. Türk futbolunda benzeri görülmemiş bu iddiaların önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerle derinleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
