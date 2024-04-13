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Türk futbolunda yeni dönem resmen başlıyor! Süper Lig'deki ilk yabancı VAR hakemi açıklandı

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Süper Lig'de görev yapacak ilk yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu. Bugün oynanacak Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR olarak görev yapacak.

İLK VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak. Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.

Türk futbolunda yeni dönem resmen başlıyor! Süper Lig'deki ilk yabancı VAR hakemi açıklandı

Eryaman Stadı'ndaki maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan. İspanyol Mario Melero Lopez'in VAR hakemi olarak atandığı karşılaşmada, AVAR görevinde ise Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler bulunacak.

Süper Lig'de günün maçlarında görev yapacak diğer VAR hakemleri ise şöyle:

  • Kasımpaşa-Konyaspor: Burak Şeker
  • Adana Demirspor-Kayserispor: Atilla Karaoğlan
  • Beşiktaş-Samsunspor: Onur Özütoprak
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Selim Keskin:

rezillik. Türkiye de hakeme güvenin olmadığının kanıtı. esasında kimse kimseye güvenmiyor. parayla kolay adam satın alınabilen bir ülke olduk.

8
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hakan er:

Bu bizim için utanctır

5
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Volkan Kasap:

Türk Futbolunun iflası. Utanmazlık. Madem beceremiyoruz Amerika gelsin bizi yönetsin demek gibi bişey. Mandacılık bu.

3
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Oflu Hakan:

babasının hayrına gelmiyor kim bilir kac para alacak yazık

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