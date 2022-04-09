Türk futbolunda kaos bitmiyor! TFF'yi yerin dibine sokan Jaap Uilenberg'e aynı sertlikte yanıt geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Hollandalı eski hakem Jaap Uilenberg, geçtiğimiz gün TFF ve MHK'yi hedef alan sert açıklamalar yaparak görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. TFF konuya ilişkin sert bir açıklama yaptı.

"HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALARI KABUL ETMİYORUZ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Merkez Hakem Kurulu'na eğitim danışmanlığı yapan Sn. Jaap Uilenberg'in kamuoyuna yansıyan talihsiz ifadeleri nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK'yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Sn. Uilenberg'in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik "kara sayfa", "delice" ve "tehlikeli" gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"ETİK KURALLARI GEREĞİNCE DAVRANMASINI KENDİSİNE HATIRLATIYORUZ"

Jaap Uilenberg'in algı oluşturma çabası içinde olduğu belirtilen açıklamada, "TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Sn. Uilenberg'in hakemlerimiz üzerinde baskı ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturma çabasını dikkatlice izliyor, yıllarca TFF'de ücreti karşılığında çalışan Sn. Uilenberg'in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz." denildi.

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