Türk futbolunda büyük skandal! Rıdvan Dilmen'in yasa dışı dinleme iddiası ortalığı karıştıracak

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında çok vahim iddialarda bulundu.

"NE TARAFTAN BAKARSANIZ REZALET"

Rıdvan Dilmen hakem camiasıyla ilgili ortalığı karıştıracak iddiasında, "MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. TFF'ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak! O tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde de 'Yasa dışı dinledik' demişler. Ne taraftan bakarsanız rezalet." dedi.

"FIRAT AYDINUS BENİM BABAMIN OĞLU DEĞİL"

Fırat Aydınus'a maç verilmemesiyle ilgili de konuşan Dilmen, "Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil ancak bunca yıldır Türk futboluna hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik'i kimse hatırlamayacak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor