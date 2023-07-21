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Türk futboluna bomba gibi düşen iddia: FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı

Spor Haberleri

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ın görevi bıraktığı ve bu kararını TFF'ye yazılı olarak bildirdiği iddia edildi.

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala önemli hakemlerden Ali Palabıyık'ın görevine devam etmeyeceği öne sürüldü.

KARARINI TFF'YE BİLDİRDİ

TFF'ye yakınlığıyla bilinen Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı. Palabıyık bu kararını yazılı olarak TFF'ye bildirdi.

Türk futboluna bomba gibi düşen iddia: FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı

2015'TE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI

Süper Lig'de ilk orta hakemlik deneyimini 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşayan Palabıyık, 2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer aldı. 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Ali Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Türk futboluna bomba gibi düşen iddia: FIFA kokartlı Ali Palabıyık, hakemliği bıraktı

Haberler.com - Spor

Ali Palabıyık Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Acımasız Gerçekler:

fenerbahçe güç kaybedecek.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

2015'ten bu yana kasayı doldurmuştur zaten bankadaki faizler yeterli gerek yok hakemlik yapmasına :)

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