Türk futbolu Trabzonspor gibisini görmedi! Ulaşılması zor rekor kırılmak üzere - Haberler

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Türk futbolu Trabzonspor gibisini görmedi! Ulaşılması zor rekor kırılmak üzere

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Süper Lig'de bitime 9 hafta kala en yakın rakibi Konyaspor'a 15 puan fark atan Trabzonspor, rekora koşuyor. Bordo-Mavililer önündeki 2 maçı kazanır, Konyaspor da takılırsa Bordo-Mavililer tarihin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla koşuyor. 70 puanla liderliğe taht kuran Bordo-Mavililer, lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan etmek üzere.

Türk futbolu Trabzonspor gibisini görmedi! Ulaşılması zor rekor kırılmak üzere

15 PUAN FARK KALMALI

Bordo-Mavililer önündeki 2 lig maçından 3'er puan almasından sonra Konya'nın kaybetmesini bekleyecek. Konya haftaya Fenerbahçe ile oynuyor. Bitime 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puanlık fark oluşursa şampiyonluk kesinleşecek.

AVRUPA'DA İKİNCİ

Avrupa'da en iyi kinci iç saha performansı Trabzonspor'a ait. Bordo-Mavililer'in önündeki takım ise Real Madrid. Fırtına iç sahada 21 galibiyet aldı. Trabzonspor'u sırasıyla Liverpool (18), PSG (17) ve Sevilla (15) galibiyetle takip ediyor. Real Madrid'in serisi ise 24 maç.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Haberler

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Yorumlar (8)

ÖMER ÇELİK:

Meydan boş kaldı Kurtlar kocayınca meydan bunlara kaldı.

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Kenan Tetik:

Kurgulanmış bir tiyatro izliyoruz 13 hakemin görevden alınması ligin ne kadar şaibeli olduğunun net kanıtıdır fenerbahçe kazanınca şike ts kazanınca tarihi rekor yersen

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Sait Sancak:

Biz neler gördük 3 temmuzları mini cooperları fenevli hala konuşuyor. Siz gidin kumdan kale yapın kumsalda oynayın hadi bakalım...

4 10 Yayından Kaldır
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