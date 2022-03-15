Türk futbolu Trabzonspor gibisini görmedi! Ulaşılması zor rekor kırılmak üzere

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla koşuyor. 70 puanla liderliğe taht kuran Bordo-Mavililer, lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan etmek üzere.

15 PUAN FARK KALMALI

Bordo-Mavililer önündeki 2 lig maçından 3'er puan almasından sonra Konya'nın kaybetmesini bekleyecek. Konya haftaya Fenerbahçe ile oynuyor. Bitime 6 hafta kala 18, 5 hafta kala da 15 puanlık fark oluşursa şampiyonluk kesinleşecek.

AVRUPA'DA İKİNCİ

Avrupa'da en iyi kinci iç saha performansı Trabzonspor'a ait. Bordo-Mavililer'in önündeki takım ise Real Madrid. Fırtına iç sahada 21 galibiyet aldı. Trabzonspor'u sırasıyla Liverpool (18), PSG (17) ve Sevilla (15) galibiyetle takip ediyor. Real Madrid'in serisi ise 24 maç.