Türk futbolu için hayati gece! Basel'in maçı Avrupa'daki kaderimizi doğrudan etkileyecek

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde bu akşam İsviçre ekibi Basel, Fiorentina ile karşılaşacak. UEFA sıralamasında ensemizde olan İsviçre, temsilcisinin Avrupa'da yoluna devam etmesi durumunda Türkiye'yi 12'den 13. sıraya indirebilir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ise Türk takımları Avrupa kupalarında daha fazla ön eleme oynayacak. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım da temsilcilerimizin kaderini doğrudan etkileyecek.