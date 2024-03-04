"Türk futbol tarihinin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam Galatasaray'ın Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendiği derbiyi değerlendirdi.

"SANTOS KORKAKLIK ARASINDA GİTMİŞ GELMİŞ"

İlk olarak Portekizli teknik adam Fernando Santos'un kadro tercihine değinen Dilmen, "Santos saygı duymakla korkaklık arasında gitmiş gelmiş. Okan Buruk kadroyu görünce en azından 0-0'ı cebime koydum demiştir" ifadelerini kullandı.

"1-0'I EN İYİ OYNAYAN TAKIMDIR"

Galatasaray'ın 1-0'ı oynama becerisine de değinen ünlü yorumcu, "Galatasaray, Türk futbol tarihinin 1-0'ı en iyi oynayan takımı, Hatta belki de Avrupa bile dahil 1-0'ı en iyi oynayan takımıdır. 9 dakika değil 29 dakika uzat, bitirirler maçı" dedi.