Türk futbol tarihine geçecek! Can Uzun'un bonservis bedeline bakın

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, genç yıldızı Can Uzun için bonservis bedelini belirledi. Sky Sport Almanya'nın haberine göre Frankfurt yönetimi, milli futbolcu için tam 80 milyon euro talep ediyor.

Haberde, bu rakamın oldukça yüksek olduğu ancak kulübün sportif direktörü Markus Krösche'nin, Can Uzun'un potansiyelini dikkate alarak bu değeri belirlediği ifade edildi.

TARİHE GEÇEBİLİR

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Can Uzun, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle el değiştiren oyuncusu olacak. Genç yıldız, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.

SEZONA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Henüz 19 yaşında olan milli futbolcu, bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 9 maçta 6 gol ve 4 asist üretti. Can Uzun'un yükselen grafiği, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.