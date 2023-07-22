Türk Eskrimciler Büyükler Dünya Şampiyonası'nda İyi Başladı

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde milli eskrimcilerden Aleyna Ertürk, kadınlar epede, Enver Yıldırım ise erkekler kılıçta ön elemeleri başarıyla tamamlayarak ana tabloya kaldı.

İtalya'nın Milano kentinde bugün kadınlar epe ve erkekler kılıç kategorilerinde ön eleme karşılaşmalarıyla başlayan Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonası'nda milli eskrimciler, ilk gün mücadelesini tamamladı. Epede Aleyna Ertürk, kılıçta ise Enver Yıldırım ön elemeleri başarıyla tamamlayarak ana tabloya kaldı.

Organizasyon kapsamında 25 Temmuz Salı günü kadınlar epe ve erkekler kılıçta oynanacak tablo-64 maçlarında; Aleyna Ertürk TSİ 10: 45'te Japon Nozomi Sato ile, Enver Yıldırım ise TSİ 11: 25'te Çinli Jianhao Liang ile mücadelesine kaldığı yerden devam edecek.

Öte yandan şampiyonada bugün piste çıkan diğer ay-yıldızlı eskrimciler Muhammed Furkan Kalender 89., Muhammed Anasız 94., Furkan Yaman 107. ve Berra Sonyüksek bireysel mücadelesini 171. sırada tamamladı.

Şampiyona, yarın kadınlar flöre ve erkekler epede ön eleme karşılaşmalarıyla devam edecek. - İSTANBUL