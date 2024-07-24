Üye Girişi
Haberler

Türk Dağcılığının 100. Yılı Erciyes'te Kutlanacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Dağcılığı'nın 100. yılı, 28 Ağustos 2024 tarihindeki ilk tırmanışın yapıldığı Erciyes Dağı'nda çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türk dağcılığının başlangıcı olarak 28 Ağustos 1924 tarihinde 41. Tümen Komutanı Albay Cemil Cahit Toydemir, yanındaki 7 askeri ile beraber Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanması kabul ediliyor. Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Türk Dağcılığı'nın 100. yılı ilk tırmanışın yapıldığı Erciyes'te çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 'Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi' başlığı ile yaptığı paylaşımda Türk dağcılığının 100. yılının Erciyes'te bir dizi etkinlikle kutlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Türkiye'de dağcılık etkinlikleri ilk kez 19. yüzyıl da yabancıların ülkemiz dağlarına sportif ve bilimsel amaçlı çıkmalarıyla başlamıştır. Bu çerçevede bilinen ilk tırmanış, Alman fizikçi Prof. Dr. F. V. Parrot'un 27 Eylül 1829 tarihinde Ağrı Dağı'na yapmış olduğu bilimsel amaçlı tırmanıştır. 20. yüzyılın ilk yıllarında ise ülkemizde Türkler tarafından yürütülen dağcılık aktiviteleri, askeri ve sivil olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Bu çerçevede 1924 yılında Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir toplam 8 kişilik bir ekiple Erciyes Dağı'na (Kayseri) doğu rotasından tırmanması Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 28 Ağustos 2024 itibariyle de Türkiye'deki resmi zirve tırmanışının yüzüncü yılını doldurmuş olacağız. Bu kapsamda zirvelerde 100. yıl anısına Erciyes Dağı'na yapılan ilk tırmanış rotasından zirve faaliyeti ve çeşitli etkinlikler planlanmaktadır. Faaliyet ile ilgili program en kısa sürede ilan edilecek olup, Tüm camiamızı ve paydaşlarımızı bu etkinlikler de aramızda görmekten mutluluk duyarız" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, DağcılıkFederasyonu yaptığı paylaşımda 1950 yılında çekilmiş Erciyes ve Kayseri fotoğraflarına da yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erciyes Spor Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

Bakmadan Geçme

2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title