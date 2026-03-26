Türk bisikletçiler, İspanya yolunda Sakarya'da kampa girecek

Türk bisikletçiler, İspanya'da düzenlenecek UCI MTB Eliminator Dünya Şampiyonası öncesi Sakarya'da milli takım seçmelerine katılmak üzere kampa girecek. Seçmeler 29 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 18 Nisan'da İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak Türk bisikletçiler, Sakarya'da kampa girecek.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda yapılacak seçmelerde sporcular, hem milli forma için pedal çevirecek hem de uluslararası şampiyonalar öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

Elit erkekler kategorisinde 27, elit kadınlar kategorisinde ise 10 sporcu olmak üzere toplam 37 sporcu, 29 Mart'ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 13.00-16.00 saatlerinde seçmelerde mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Sakarya'nın seçmelere ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, ayrıca Sakarya'nın ev sahipliğinde 7 Haziran'da yapılacak Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve 14 Haziran'da gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası için de hazırlıkların titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Burak Uçar
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Haberler.com
500

Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı

Sahada sağlık görevlisi göremeyince yaptığı hareket takdir edilesi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz