Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı'na Dalış Gerçekleştirdi

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Caddebostan'da "Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı" dalışı gerçekleştirdi.

Mendirek Alanı'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sporcular, Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunarak, denizde Türk bayrağı ve pankart açarak marşlar okudu.

Kulüp Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, AA muhabirine, Atatürk'ün Cumhuriyetinin nice 100 yıllara taşınacağını söyledi.

Kulübün 1954'te kurulduğunu ve birçok profesyonel dalgıcın yetişmesini sağladığını belirten Saruhanoğlu, "Bunlardan en önemlisi Kıbrıs Su Boru Hattı ve Melen Suyu Projesi ile İstanbul'daki metro sistemlerinin açılışında görev alanların Türk Balıkadamlar kökenli sporcular olmasıdır." dedi.

Sporcuların Mavi Vatan çağrışımı için denizden karaya ışık gösterisi yapacağını anlatan Saruhanoğlu, dalıcı ve yüzücülerden oluşan 134 kişilik ekibin denize dalış gerçekleştirdiğini belirtti.

Saruhanoğlu, yarın ise Bağdat Caddesi'ndeki Fener Alayı'na katılacaklarını sözlerine ekledi.