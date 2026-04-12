Türk badmintonunda tarihi başarı: Avrupa ikinciliği

Türkiye Badminton Federasyonu, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincanlı milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin'in tarihi bir başarıya imza attığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, çift kadınlar kategorisinde finalde mücadele eden milli sporcular, ortaya koydukları performansla Avrupa ikincisi olarak Türk badminton tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Büyükler kategorisinde elde edilen bu sonuçla Türkiye, Avrupa Badminton Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı.

Açıklamada, sporcuların sahada sergiledikleri azim, disiplin ve mücadele ruhunun gurur verici olduğu belirtilerek, başarıda emeği bulunan teknik ekip de tebrik edildi.

Bu sonucun, Türk badmintonunun uluslararası arenadaki yükselişinin önemli bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, gelecekte daha büyük başarıların elde edileceğine olan inancın tam olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

