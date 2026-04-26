Türk, Avustralya ve Yeni Zelandalı karateciler, Gelibolu'da buluştu

Türk, Avustralya ve Yeni Zelandalı karateciler, Çanakkale Gelibolu Üç Uluslu Dostluk ve Dayanışma Karate Şampiyonası'nda bir araya geldi.

Türkiye Karate Federasyonun açıklamasına göre, 25 Nisan Anzak Günü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon, Eceabat ilçesinde tamamlandı.

Üç ülkeden 19 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'yi 5 kadın ve 3 erkek sporcu temsil etti.

Şampiyonada Türkiye birinci, Avustralya ikinci, Yeni Zelanda ise üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ercüment Taşdemir, Gelibolu'da gerçekleştirilen organizasyonla sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdiklerini belirtti.

Anlamlı bir buluşmaya imza attıklarını anlatan Taşdemir, "Gelibolu'da üç ülkeyi bir araya getirerek yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda güçlü bir dostluk mesajı verdik. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.