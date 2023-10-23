Türk Atletizminin Efsane İsmi Hikmet Şen Hayatını Kaybetti

Ulusal ve uluslararası birçok başarısıyla Türk Atletizminin efsane isimleri arasında yer alan Balıkesirli Milli Atlet Hikmet Şen, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10 gün önce yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Milli Atlet Hikmet Şen, hayatını kaybetti. Türk sporuna katkısı ve başarıyla uluslararası çapta birçok kez Türk Bayrağını dalgalandırdı. Sporda elde ettiği başarıların yanı sıra yardımseverliği, iyi ilişkiler kurmasıyla da gönüllerde taht kurmayı başaranlar arasındaki Hikmet Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü atletizm takımı ile uzun yılar 3 bin, 5 bin, 10 bin ve kros yarışlarına katılarak 48 kez milli olmuştu. İki kez olimpiyatlarda koşan Hikmet Şen, Balıkesir'de yeni yetenekler bularak Türk Atletizminin gelişmesine katkı sağlayan isimlerden biriydi.

Hikmet Şen kimdir

1943 yılında Bulgaristan'da doğdu. 1964 yılında orta ve uzun mesafe koşularına katılarak Bulgaristan milli takımına girdi. 1971 yılında ailesiyle Anavatan Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün atletizm takımında 3 bin, 5 bin, 10 bin ve kros yarışlarına katılarak 48 kez milli oldu. 1972 yılında Oslo'da organize edilen uluslararası yarışmada 5 bin metreyi 13.58 koşarak Türkiye rekorunu kırdı. Elde ettiği bu dereceyle 14 dakikanın altında koşan ilk Türk atleti unvanına sahip oldu. Türkiye rekorunu iki kez yeniledi. 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu'nu da iki kez kazandı. Balıkesir'e yerleşti. Balıkesir'de yeni yetenekler bularak Türk Atletizminin gelişmesine katkı sağladı. Sporda elde ettiği başarıların yanı sıra yardımseverliği, iyi ilişkiler kurmasıyla da gönüllerde taht kurmayı başaranlar arasında yer aldı. - BALIKESİR