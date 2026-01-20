Haberler

Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk amatör futbolunun efsanevi isimlerinden Hatay Yurdakul'un 88 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

  • Hatay Yurdakul, Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden biriydi ve 88 yaşında vefat etti.
  • Hatay Yurdakul, Türkiye Futbol Federasyonuna göre lisanslı olarak 60 yıl aktif futbol oynayarak 'dünyanın en yaşlı futbolcusu' olarak gösterildi.
  • Hatay Yurdakul'un cenazesi, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hanife Hatun Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul, hayatını kaybetti.

"DÜNYANIN EN YAŞLI FUTBOLCUSU"

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre lisanslı olarak 60 yıl aktif futbol oynayarak "dünyanın en yaşlı futbolcusu" olarak gösterilen Yurdakul, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Antalya'da kurucusu olduğu Trabzonlularspor Kulübünde uzun süre kaptan, antrenör ve başkanlık görevlerini bir arada yürüten Yurdakul, kariyeri boyunca başta Şenol Güneş olmak üzere birçok oyuncunun yetişmesine katkı sağladı.

Hatay Yurdakul'un naaşı, bugün Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hanife Hatun Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
