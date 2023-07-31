Turgutluspor, Veysel Karani Ünal'ı kiraladı

TFF 3'üncü Lig takımı Turgutluspor, Corendon Alanyaspor'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal'ı 1 yıllığına kiraladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. Alanyaspor'da profesyonel olan genç oyuncu sırasıyla Giresunspor, Afyonspor, Alanya Kestelspor, Esenler Erokspor, Bergama Belediyespor ve Ayvalıkgücü Belediyespor formalarını da kiralık olarak giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor