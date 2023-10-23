Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik: Lig devam ediyor, hatalarımızı bulmalıyız

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Aydın temsilcisi Efeler 09'a 2-1 mağlup olan Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik, 'Lig devam ediyor. Hatalar, doğruları bulmak için var. Bir an önce özeleştirimizi yapıp önümüze bakmalıyız' dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Aydın temsilcisi Efeler 09'a 2-1 mağlup olan Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik, "Lig devam ediyor. Hatalar, doğruları bulmak için var. Bir an önce özeleştirimizi yapıp önümüze bakmalıyız" dedi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, TFF 3. Lig 2. Grup'ta aldıkları 2-1'lik Efeler 09 yenilgisini değerlendirdi. Çelik, "Ligde konumumuz adına önemli olan Efeler 09 maçı mağlubiyeti bizim için üzüntü verici. Maç içerisinde ilk devre rakibimize hiç pozisyon vermedik. Ama oynamak istediğimiz oyunu ve coşkuyu da sahaya yansıtmadık. İkinci devre öne geçmemize rağmen konsantrasyon eksikliğinden beraberlik golünü yedik. Hakemin yanlış bir kararla kalecimizi atması oyun dengemizi bozdu. Buna rağmen maç 1-1 devam ederken çok net bir gol fırsatı bulduk fakat değerlendiremedik. Son dakikalarda yediğimiz şanssız bir gol ile mağlup olduk. Lig devam ediyor. Hatalar, doğruları bulmak için var. Bir an önce özeleştirimizi yapıp önümüze bakmalıyız. Hemen toparlanıp önümüzdeki maça hazırlanacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA