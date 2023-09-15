Turgutluspor, Silifke Belediyespor deplasmanında galibiyet arıyor

TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona 3 puanla başlayan Turgutluspor, Silifke Belediyespor'la oynayacağı ilk deplasmanı da kazanmak istiyor. Kazanmak için sahada olacaklarını belirten teknik direktör Ramazan Çelik, "Her maç kendi içinde çok değerli. Deplasmanda oynayacağımız Silifke Belediyespor maçı için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İlk maçını kazanan, genç bir takıma karşı oynayacağız. Her maç zor. Fakat Turgutluspor olarak doğruları yapan, mücadeleden vazgeçmeyen bir yapıda maçımızı oynayıp, istediğimiz sonuçla deplasmandan dönmek istiyoruz. Bizlere güvenen, inanan taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediyesi vermek istiyoruz" dedi.