TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi tesislerindeki ilk etap çalışmalarını tamamlayan Turgutluspor, Kocaeli Kartepe'de kampa girdi. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine eski futbolcularından Ömer Kaplan'ı getiren Turgutlu, kampta hazırlık maçları da oynayacak. Turgutluspor transferde henüz bir adım atmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor