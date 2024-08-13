Turgutluspor Kocaeli Kartepe'de kampa girdi
TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli Kartepe'de kampa girdi. Teknik direktörlük görevine Ömer Kaplan'ı getiren Turgutlu, kampta hazırlık maçları da yapacak.
TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi tesislerindeki ilk etap çalışmalarını tamamlayan Turgutluspor, Kocaeli Kartepe'de kampa girdi. Sezon öncesi teknik direktörlük görevine eski futbolcularından Ömer Kaplan'ı getiren Turgutlu, kampta hazırlık maçları da oynayacak. Turgutluspor transferde henüz bir adım atmadı.