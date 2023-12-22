Turgutluspor İlk Yarıyı 2. Sırada Tamamladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Turgutluspor 27 puanla ilk yarıyı 2. sırada tamamladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk yarısını 27 puanla 2. sırada tamamlayan Turgutluspor, 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Takım ilk yarıda topladığı 27 puanın 14'ünü iç sahada 13'ünü ise deplasmanda oynadığı müsabakalarda hanesine yazdırdı. Turgutluspor, toplam 21 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Oynadığı 14 maçın 6'sında kalesini gole kapatan takım, kalan 8 maçta kalesinde gol gördü. Takımın oynadığı 14 maçta sadece Anadolu Üniversitesi ve Batman Petrol maçlarında gol sevinci yaşayamadı.

Turgutlusporun stoperi Hamit Bayraktar ve sol kanat oyuncusu Emre Çölgeçen ligin ilk yarısında en çok süre alan isimler olarak dikkati çekti. Hamit ve Emre, forma giydiği 14 maçta 1260 dakika sahada kalarak takımın ligdeki en çok süre alan oyuncuları oldu. Turgutlusporda Hamit ve Emre'den sonra en fazla süreyi, çıktığı 14 karşılaşmada 1254 dakika sahada kalan stoper Emre Akgün aldı.

Takımda, TFF 3. Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncusu Noyan Öz oldu. Ligin ilk 15 haftasında fileleri 21 kez havalandıran takımımızda toplam 8 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Fileleri 7 kez havalandıran Noyan Öz, en golcü isim olarak ön plana çıktı. Veysel Karani Ünal 5, Hakkı İsmet Şimşek, Salih Polatdemir ve Tolga Cevher 2, Hamit Bayraktar, Recep Metin ve Berkay Sezer 1 gol kaydetti.

Turgutlusporun, TFF 3. Lig'in ilk yarısında en fazla asist yapan oyuncusu Salih Polatdemir oldu. Polatdemir oynadığı 14 maçın 4'ünde asist yaparak takımın en asistçi oyuncusu oldu. Polatdemir'i, Veysel Karani Ünal ve Tolga Cevher (3), Berkay Sezer, Noyan Öz, Hakkı İsmet Şimşek (2), Cihan Canpolat (1) asist ile takip etti.

Öte yandan takım ilk yarıda 3 kırmızı ve 38 sarı kart gördü. Turgutlusporda ligin ilk 15 haftasında oynadığı müsabakalarda Zekeriya Topayan, Hakkı İsmet Şimşek ve Recep Metin, birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. - MANİSA