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Turgutluspor, Hamit Bayraktar ile sözleşme imzaladı

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor, tecrübeli defans oyuncusu Hamit Bayraktar ile sözleşme imzaladı. Hamit, geçen sezon Kuşadasıspor'da 30 maçta 3 gol kaydetmişti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon öncesi transferde gaza basan Turgutluspor, Kuşadasıspor'dan ayrılan tecrübeli defans oyuncusu Hamit Bayraktar ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan 31 yaşındaki Hamit, Akçaabat Sebatspor, Araklıspor, Trabzon Ortahisar Kanuni, Karaderespor, Yomraspor, Osmaniyespor FK, Kızılcabölük, Kahramanmaraş, 1954 Kelkit Bld formalarını da giydi. Hamit geçen sezon Kuşadasıspor'da 30 maçta 3 golle oynadı.

Tecrübeli futbolcu için kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan katıldı. İmza töreninde konuşan Hamit Bayraktar, " Turgutluspor'dan teklif geldiği anda düşünmeden kabul ettim. Turgutluspor gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Turgutluspor'un hedefleri ve projeleri tercihimde etkili oldu. Bu güzel aileye en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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