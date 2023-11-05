Turgutluspor, Hacettepe'yi yenerek zirve yarışına tutundu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki haftayı puansız geçen Turgutluspor, evinde Hacettepe'yi 1-0 yenerek zirve yarışına ortak oldu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki haftayı puansız geçen Turgutluspor, 9'uncu hafta mücadelesinde evinde Ankara temsilcisi Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu.

7 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Turgutluspor'a 3 puanı getiren golü 26'ncı dakikada Noyan Öz kaydetti. Turgutluspor, bu sonuçla 17 puana yükselip maç fazlasıyla zirveye ortak oldu. Konuk ekip ise 9 puanda kaldı.