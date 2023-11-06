Turgutluspor, Hacettepe 1945'i mağlup ederek iddialı konuma geldi

Turgutluspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından evinde Hacettepe 1945'i 1-0 mağlup ederek zirve yarışında iddialı konuma geldi. Noyan Öz'ün attığı golle galibiyeti elde eden Turgutluspor, 17 puana ulaşarak zirveye ortak oldu.

TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı 2 mağlubiyetle zirve yarışında yara alan Turgutluspor, dün evinde Hacettepe 1945'i 1-0 mağlup ederek yeniden iddialı konuma geldi. Kırmızı-siyahlılar, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 17 puana ulaşıp zirveye ortak oldu. İç sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Turgutluspor, taraftarının önünde 5'inci karşılaşmasında 2'nci zaferini elde etti. Turgutlu ekibine galibiyeti getiren golü kaydeden Noyan Öz, ligdeki gol sayısını 3'e çıkarıp takımın en skorer ismi konumuna geldi. Turgutluspor, önümüzdeki 2 maçında düşme hattında yer alan Sapanca Gençlikspor (D) ve Eynesil Belediyespor'la karşılaşacak.