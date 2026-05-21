Haberler

Turgutlu Belediyespor Kadınlar Basketbol Ligi'nde Şampiyon Olarak İlk Kez Süper Lig'e Yükseldi

Turgutlu Belediyespor Kadınlar Basketbol Ligi'nde Şampiyon Olarak İlk Kez Süper Lig'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Turgutlu Belediyespor, evinde Kırklareli Belediyespor'u 60-50 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon olarak ilk kez Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Taraftarlarının önünde tarihi bir başarıya imza atan Turgutlu temsilcisi, yeni sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımlarla mücadele edecek.

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki play-off final serisinin beşinci ve son maçında Turgutlu Belediyespor evinde Kırklareli Belediyespor'u 60-50 yenerek şampiyonluk ile ilk kez Süper Lig'e ulaşmanın sevincini yaşıyor. Zorlu seriyi evi Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nu dolduran taraftarı önünde 3-2 kazanmayı başaran Turgutlu temsilcisi yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray gibi Avrupa devi rakipleriyle mücadele edecek. Turgutlulu oyuncular iç sahada gelen tarihi şampiyonluğun ardından sevinçlerini taraftarlarıyla birlikte kutladı. Müsabaka sonunda Turgutlu Belediyespor'a kupasını ve madalyalarını TBF Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Beşok ile Bahar Çağlar Ökten verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor

İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası: Netanyahu karar aşamasında
Son ankette büyük sürpriz! 2023 seçimlerine göre oyunu artıran 3 parti var

Son ankette büyük sürpriz! 2023'e göre oyunu artıran 3 parti var
Kilosu 7 bin 500 lira! Köylüler bulmak için her taşın altına bakıyor

Kilosu 7 bin 500 lira! Köylüler bulmak için her taşın altına bakıyor
Trende cinsel saldırı! Polis her yerde bu adamı arıyor

Trende mide bulandıran olay! Polis görüntülerdeki adamı arıyor
Resmen sabır sınavı! Alkollü sürücü bir de polisi suçladı: Allah'ından bul

Resmen sabır sınavı! Hem alkollü yakalandı hem de polisi suçladı
Fenalaşınca ormanda bırakıp kaçmışlar! 20 yaşındaki gençten acı haber

Kayıp genç ormanda ölü bulundu! Arkadaşlarının ifadesi şoke etti
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar