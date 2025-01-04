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Turgut Tanyıldız Masterler, Üsküdar'ı 5-3 Geçti

Turgut Tanyıldız Masterler, Üsküdar'ı 5-3 Geçti
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Kdz. Ereğli Turgut Tanyıldız Masterler Takımı, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Efsaneler +49 Ligi'nde Üsküdar Masterler'i 5-3 yenerek üçüncü galibiyetini elde etti. Takım kaptanı Murat Sesli, dostluğun kazandığı bu mücadelede şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) tarafından düzenlenen ligde Kdz. Ereğli Turgut Tanyıldız Masterler Takımı, Üsküdar Masterler'i 5-3 yenerek 3. maçını da kazandı.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Efsaneler +49 Ligi Beyaz Grup'ta üçüncü hafta maçları bu gün oynandı. Şampiyonaya Kdz. Ereğli'den İstanbul grubunda katılan Turgut Tanyıldız Masterler takımı bugün saat 18.00'da Üsküdar Masterler takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 5-3'lük skorla ayrılan Kdz. Ereğli Turgut Tanyıldız Masterler takımında Hacı 2, Davut 1, Aytaç 1 ve Mehmet Ali 1 gol kaydetti. İstanbul bölgesi Beyaz Grup'ta ilk maçını 3-2 kazanan Kdz. Ereğli ekibi üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışında bir engeli daha aşmış oldu.

Kdz. Ereğli Turgut Tanyıldız Masterler Takımı Kaptanı Murat Sesli, takım arkadaşları ile birlikte sahada iyi mücadele ederek üçüncü maçlarını da yine güzel bir skorla kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sesli maç sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 Türkiye Şampiyonası'nda bugün İstanbul'da Üsküdar Masterler takımı ile karşı karşıya geldik. Üçüncü hafta maçımızı da 5-3 kazanmamız bizleri şampiyonluğa bir adım daha taşıdı. Elbette ki burada kazanan her zaman dostluk. Kdz. Ereğli'mize inşallah bir şampiyonluk daha getirecek ve memleketimizin adını bir kez daha gururla duyuracağız. Ben ellerinden gelen mücadeleyi veren takım arkadaşlarıma ve bizleri destekleyen herkese gönülden teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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