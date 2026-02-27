Haberler

Tur belki de burada kaçtı! Fenerbahçe için maçın kader anı

Tur belki de burada kaçtı! Fenerbahçe için maçın kader anı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmaya Sidiki Cherif'in kaçırdığı gol pozisyonu damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin 1-0 önde olduğu sırada net bir pozisyondan yararlanamayan Fransız futbolcunun kaçırdığı bu gol maçın kader anlarından biri oldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti.
  • Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki santrforu Sidiki Cherif, 45+1. dakikada kaçırdığı gol pozisyonu maçın kader anı olarak nitelendirildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. İlk mücadelede rakibine 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, toplam skorda 4-2 geride kalarak Avrupa'ya veda etti.

MAÇIN KADER ANI 45+1'DE YAŞANDI

Mücadeleye Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç santrforu Sidiki Cherif'in kaçırdığı gol damga vurdu. Mücadeleyi 1-0 önde götüren Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Fransız futbolcunun çok müsait pozisyonda olmasına rağmen yaptığı etkisiz vuruş, Alman kaleci Stefan Ortega'nın üstüne gitti.

GOL OLSAYDI HER ŞEY FARKLI OLABİLİRDİ

Maç sonunda ortaya çıkan tablo Sidiki Cherif'in kaçırdığı bu pozisyonu daha da önemli kıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, genç oyuncunun kaçırdığı bu pozisyonu kader anı olarak nitelendirerek, gol olması durumunda ilk yarıda oluşacak 2 farklı üstünlük ile her şeyin daha farklı olabileceğini dile getiren yorumlar yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi

ABD'nin ölüm makineleri hazır! Trump'ın emrini bekliyor
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti

Korkutan deprem sonrası ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu